    09:10, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 16 апреля

    По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.

    Курсы валют
    Коллаж: Kazinform

    Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:

    • доллар: покупка 470,01 тенге, продажа 476,98 тенге;
    • евро: покупка 555,01 тенге, продажа 564,98 тенге;
    • рубль: покупка 6,10 тенге, продажа 6,40 тенге.

    В обменниках Алматы:

    • доллар: покупка 473,32 тенге, продажа 475,68 тенге;
    • евро: покупка 557,18 тенге, продажа 562,61 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,18 — 6,29 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар: покупка 474,02 тенге, продажа 476,06 тенге;
    • евро: покупка 556,67 тенге, продажа 561,67 тенге;
    • рубль: покупка 6,21 тенге, продажа 6,29 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 474,08 тенге, 1 евро 558,28 тенге, 1 рубль 6,26 тенге.

    По итогам дневных торгов 15 апреля средневзвешенный курс доллара составил 474,08 тенге, снизившись на 2,63 тенге.

    Еламан Турысбеков
