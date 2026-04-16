Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 16 апреля
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
- доллар: покупка 470,01 тенге, продажа 476,98 тенге;
- евро: покупка 555,01 тенге, продажа 564,98 тенге;
- рубль: покупка 6,10 тенге, продажа 6,40 тенге.
В обменниках Алматы:
- доллар: покупка 473,32 тенге, продажа 475,68 тенге;
- евро: покупка 557,18 тенге, продажа 562,61 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,18 — 6,29 тенге.
В Шымкенте:
- доллар: покупка 474,02 тенге, продажа 476,06 тенге;
- евро: покупка 556,67 тенге, продажа 561,67 тенге;
- рубль: покупка 6,21 тенге, продажа 6,29 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 474,08 тенге, 1 евро 558,28 тенге, 1 рубль 6,26 тенге.
По итогам дневных торгов 15 апреля средневзвешенный курс доллара составил 474,08 тенге, снизившись на 2,63 тенге.