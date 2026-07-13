Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 13 июля
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает корреспондент агентства Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
- доллар: покупка 471,89 тенге, продажа 478,83 тенге;
- евро: покупка 536,87 тенге, продажа 546,87 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 5,78 - 6,09 тенге.
В обменниках Алматы:
- доллар: покупка 472,61 тенге, продажа 475,72 тенге;
- евро: покупка 541,24 тенге, продажа 547,06 тенге;
- рубль: покупка 5,75 тенге, продажа 5,90 тенге.
В Шымкенте:
- доллар: покупка 474,44 тенге, продажа 476,56 тенге;
- евро: покупка 539,59 тенге, продажа 546,18 тенге;
- рубль: покупка 5,82 тенге, продажа 5,89 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 464,71 тенге, 1 евро 531,26 тенге, 1 рубль 6,05 тенге.
По итогам дневных торгов 10 июля средневзвешенный курс доллара составил 464,71 тенге, снизившись на 2,56 тенге.
10 июля глава Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что курс доллара сильно меняться не будет.