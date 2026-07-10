Доллар подешевел почти на три тенге на торгах

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 464,71 тенге, снизившись на 2,56 тенге. Официальный курс Национального банка на 10 июля установлен на уровне 467.41 тенге.

Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны доллар покупают по 463.07 тенге, продают по 470,04 тенге. Евро покупают по 530,00 тенге, а продать по 540,00 тенге, а рубль: 5,57 — 5.89 тенге.

В Алматы американскую валюту покупают в среднем по 465,86 тенге, продают по 468,40 тенге. Евро торгуется в диапазоне 531,62 — 537,36 тенге, а рубль: 5,70 — 5,85 тенге.

В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 466,06 тенге, а продают по 468,28 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 514,52 — 538,190 тенге, а рубль в районе 5,74 — 5,82 тенге.

По итогам дневных торгов 9 июля средневзвешенный курс доллара составил 467,41 тенге, снизившись на 0,86 тенге.