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    Доллар подешевел почти на три тенге на торгах

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    5 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 464,71 тенге, снизившись на 2,56 тенге. Официальный курс Национального банка на 10 июля установлен на уровне 467.41 тенге.

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны доллар покупают по 463.07 тенге, продают по 470,04 тенге. Евро покупают по 530,00 тенге, а продать по 540,00 тенге, а рубль: 5,57 — 5.89 тенге.

    В Алматы американскую валюту покупают в среднем по 465,86 тенге, продают по 468,40 тенге. Евро торгуется в диапазоне 531,62 — 537,36 тенге, а рубль: 5,70 — 5,85 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 466,06 тенге, а продают по 468,28 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 514,52 — 538,190 тенге, а рубль в районе 5,74 — 5,82 тенге.

    По итогам дневных торгов 9 июля средневзвешенный курс доллара составил 467,41 тенге, снизившись на 0,86 тенге. 

    Рубль Казахстан Регионы Казахстана Доллар Финансовый рынок РК Курс валют Евро
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
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