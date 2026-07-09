KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Тенге укрепляется: итоги дневных торгов на KASE

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    8 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 467,41 тенге, снизившись на 0,86 тенге. Официальный курс Национального банка на 9 июля установлен на уровне 467,98 тенге.

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны доллар покупают по 465,00 тенге, продают по 472,00 тенге. Евро покупают по 532,00 тенге, а продают по 542,00 тенге, рубль: 5,70 – 6,00 тенге.

    В Алматы американскую валюту покупают в среднем по 467,74 тенге, продают по 469,89 тенге. Евро торгуется в диапазоне 533,24 — 585,48 тенге, а рубль: 5,79 – 5,92 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 467,98 тенге, а продают по 470,02 тенге. Евро покупают и продают  в пределах 534,00 – 540,00 тенге, а рубль в районе 5,79 – 5,87 тенге.

    По итогам дневных торгов 8 июля средневзвешенный курс доллара составил 467,98 тенге, снизившись на 2,76 тенге.

    Курс валют
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор