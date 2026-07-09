Тенге укрепляется: итоги дневных торгов на KASE

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 467,41 тенге, снизившись на 0,86 тенге. Официальный курс Национального банка на 9 июля установлен на уровне 467,98 тенге.

Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны доллар покупают по 465,00 тенге, продают по 472,00 тенге. Евро покупают по 532,00 тенге, а продают по 542,00 тенге, рубль: 5,70 – 6,00 тенге.

В Алматы американскую валюту покупают в среднем по 467,74 тенге, продают по 469,89 тенге. Евро торгуется в диапазоне 533,24 — 585,48 тенге, а рубль: 5,79 – 5,92 тенге.

В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 467,98 тенге, а продают по 470,02 тенге. Евро покупают и продают в пределах 534,00 – 540,00 тенге, а рубль в районе 5,79 – 5,87 тенге.

По итогам дневных торгов 8 июля средневзвешенный курс доллара составил 467,98 тенге, снизившись на 2,76 тенге.



