Доллар продолжает дешеветь на торгах в Казахстане

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

По итогам дневных торгов 8 июля средневзвешенный курс доллара составил 467,98 тенге, снизившись на 2,76 тенге. Официальный курс Национального банка установлен на уровне 472,03 тенге.

Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны доллар покупают по 466,00 тенге, продают по 473,00 тенге. Евро покупают по 533,00 тенге, а продают по 543,00 тенге. Рубль покупают по 5,65 продают по 5,95 тенге.

В Алматы американскую валюту покупают в среднем по 468,45 тенге, продают по 470,60 тенге. Евро торгуется в диапазоне 529,76 — 535,32 тенге, а рубль: 5,79 – 5,94 тенге.

В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 468,96 тенге, а продают по 471,11 тенге. Евро покупают и продают в пределах 533,96 – 540,71 тенге, а рубль в районе 5,80 – 5,88 тенге.

По итогам дневных торгов 7 июля средневзвешенный курс доллара составил 471,04 тенге, снизившись на 1,13 тенге.