Доллар немного подешевел на торгах 7 июля

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 471,04 тенге, снизившись на 1,13 тенге. Официальный курс Национального банка на 7 июля установлен на уровне 472,03 тенге.

Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны доллар покупают по 468,19 тенге, продают по 475,19 тенге. Евро можно приобрести по 536,03 тенге, а продать по 546,03 тенге. Рубль покупают по 5,70 продают по 6,00 тенге.

В Алматы американскую валюту покупают в среднем по 470,62 тенге, продают по 473,08 тенге. Евро торгуется в диапазоне 537,50 — 542,92 тенге, а рубль: 5,88 — 6,01 тенге.

В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 471,83 тенге, а продают по 473,88 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 537,67 — 543,94 тенге, а рубль в районе 5,84 — 5,93 тенге.

По итогам дневных торгов 3 июля средневзвешенный курс доллара составил 472,03 тенге, снизившись на 2,39 тенге.