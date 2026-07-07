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    Доллар немного подешевел на торгах 7 июля

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Доллар немного подешевел на торгах 7 июля
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 471,04 тенге, снизившись на 1,13 тенге. Официальный курс Национального банка на 7 июля установлен на уровне 472,03 тенге.

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны доллар покупают по 468,19 тенге, продают по 475,19 тенге. Евро можно приобрести по 536,03 тенге, а продать по 546,03 тенге. Рубль покупают по 5,70 продают по 6,00 тенге.

    В Алматы американскую валюту покупают в среднем по 470,62 тенге, продают по 473,08 тенге. Евро торгуется в диапазоне 537,50 — 542,92 тенге, а рубль: 5,88 — 6,01 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 471,83 тенге, а продают по 473,88 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 537,67 — 543,94 тенге, а рубль в районе 5,84 — 5,93 тенге.

    По итогам дневных торгов 3 июля средневзвешенный курс доллара составил 472,03 тенге, снизившись на 2,39 тенге.

    Казахстан Регионы Казахстана Доллар Тенге Финансовый рынок РК Курс валют Экономика Евро
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор