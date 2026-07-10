Курс доллара сильно меняться не будет — глава Нацбанка Казахстана

По словам главы Нацбанка, в последние месяцы тенге укреплялся без вмешательства регулятора. Этому, по его словам, способствуют устойчивые макроэкономические показатели страны.

— Что касается дальнейшего уровня доллара: фундаментально экономика сильна. В прошлом году платежный баланс был дефицитным, а в этом году, скорее всего, будет профицитным. Это хороший макроэкономический показатель. Уровень импорта сохраняется примерно на прежнем уровне, поэтому значительного дополнительного спроса на валюту мы также не наблюдаем. Исходя из простого экономического и рыночного анализа, курс доллара сильно меняться не будет. У него есть сезонные колебания и другие факторы, но я не буду говорить обо всех, поскольку за это должен отвечать рынок, — добавил глава Нацбанка.

Ранее Тимур Сулейменов прокомментировал замедление инфляции в Казахстане и рассказал, как это повлияет на дальнейшую денежно-кредитную политику регулятора.