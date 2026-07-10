Глава Нацбанка Казахстана высказался о дальнейших решениях по базовой ставке

Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов прокомментировал замедление инфляции в Казахстане, и рассказал, как это повлияет на дальнейшую денежно-кредитную политику регулятора, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Тимура Сулейменова, Национальный банк пока не спешит со снижением базовой ставки.

— Инфляция снизилась, но не так сильно, как мы ожидали. Есть вопросы по месячной инфляции, сохраняется напряжение на рынках ГСМ соседних стран. Конечно, хотелось бы, чтобы инфляция снизилась и дала нам пространство для снижения базовой ставки, — сказал Тимур Сулейменов на брифинге в Нацбанке.

Напомним, 5 июня Нацбанк РК снизил базовую ставку с 18 до 17%. Решение было принято в ответ на замедление инфляции. Вместе с этим в финансовом регуляторе заявили о намерении и дальше поддерживать умеренную жесткость денежно-кредитных условий.