Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 12 июня
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
- доллар: покупка 485,05 тенге, продажа 491,83 тенге;
- евро: покупка 562,12 тенге, продажа 573,39 тенге;
- рубль: покупка 6,49 тенге, продажа 6,80 тенге.
В обменниках Алматы:
- доллар: покупка 487,56 тенге, продажа 489,80 тенге;
- евро: покупка 562,74 тенге, продажа 568,96 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,52 - 6,66 тенге.
В Шымкенте:
- доллар: покупка 488,27 тенге, продажа 490,00 тенге;
- евро: покупка 562,88 тенге, продажа 567,18 тенге;
- рубль: покупка 6,59 тенге, продажа 6,66 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 487,76 тенге, 1 евро 562,39 тенге, 1 рубль 6,75 тенге.
По итогам дневных торгов 11 июня средневзвешенный курс доллара составил 487,76 тенге, снизившись на 0,8 тенге.