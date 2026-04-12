РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:37, 12 Апрель 2026 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 12 апреля

    По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.

    Курсы валют
    Коллаж: Kazinform

    Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:

    — доллар: покупка 469,98 тенге, продажа 476,98 тенге;
    — евро: покупка 550,00 тенге, продажа 560,00 тенге;
    — рубль: покупка 6,00 тенге, продажа 6,30 тенге.

    В обменниках Алматы:

    — доллар: покупка 472,93 тенге, продажа 475,32 тенге;
    — евро: покупка 555,02 тенге, продажа 560,38 тенге;
    — рубль торгуется в диапазоне 6,07 — 6,20 тенге.

    В Шымкенте:

    — доллар: покупка 473,11 тенге, продажа 475,17 тенге;
    — евро: покупка 553,54 тенге, продажа 558,65 тенге;
    — рубль: покупка 6,08 тенге, продажа 6,15 тенге.

    Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 473,13 тенге, 1 евро — 554,08 тенге, 1 рубль — 6,13 тенге.

    По итогам дневных торгов 10 апреля средневзвешенный курс доллара составил 473,13 тенге, снизившись на 5,65 тенге.

    Теги:
    Рубль Валюта Доллар Тенге Обменники Курс валют Евро
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают