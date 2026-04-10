РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:51, 10 Апрель 2026 | GMT +5

    Тенге показал рост к концу недели

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает агентство Kazinform.

    тенге, деньги
    Фото: Kazinform

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 473,13 тенге, снизившись на 5,65 тенге. Официальный курс Национального банка на 10 апреля установлен на уровне 479,82 тенге.

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны доллар покупают по 470,00 тенге, продают по 477,00 тенге. Евро можно приобрести по 550,00 тенге, а продать по 560,00 тенге. Рубль покупают по 5,99 продают по 6,30 тенге.

    В Алматы американскую валюту покупают в среднем по 471,73 тенге, продают по 474,19 тенге. Евро торгуется в диапазоне 552,41 — 557,94 тенге, а рубль: 6,06 — 6,19 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 472,56 тенге, а продают по 474,67 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 551,74 — 556,78 тенге, а рубль в районе 6,06 — 6,14 тенге.

    По итогам дневных торгов 9 апреля средневзвешенный курс доллара составил 479,82 тенге, поднявшись на 4,19 тенге.

    Теги:
    Рубль Финансы Валюта Доллар Тенге Деньги Евро
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают