Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 11 июня
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
- доллар: покупка 485,02 тенге, продажа 491,97 тенге;
- евро: покупка 562,00 тенге, продажа 573,52 тенге;
- рубль: покупка 6,50 тенге, продажа 6,80 тенге.
В обменниках Алматы:
- доллар: покупка 488,29 тенге, продажа 490,20 тенге;
- евро: покупка 562,54 тенге, продажа 569,67 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,56 - 6,70 тенге.
В Шымкенте:
- доллар: покупка 488,33 тенге, продажа 490,35 тенге;
- евро: покупка 562,96 тенге, продажа 568,56 тенге;
- рубль: покупка 6,60 тенге, продажа 6,67 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 488,59 тенге, 1 евро 564,37 тенге, 1 рубль 6,79 тенге.
По итогам дневных торгов 10 июня средневзвешенный курс доллара составил 488,59 тенге, снизившись на 1,24 тенге.