Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 11 апреля
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
— доллар: покупка 469,99 тенге, продажа 476,97 тенге;
— евро: покупка 550,00 тенге, продажа 560,00 тенге;
— рубль: покупка 5,99 тенге, продажа 6,31 тенге.
В обменниках Алматы:
— доллар: покупка 472,16 тенге, продажа 474,76 тенге;
— евро: покупка 553,67 тенге, продажа 559,34 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 6,07 — 6,22 тенге.
В Шымкенте:
— доллар: покупка 473,28 тенге, продажа 475,35 тенге;
— евро: покупка 552,63 тенге, продажа 557,81 тенге;
— рубль: покупка 6,07 тенге, продажа 6,15 тенге.
Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 473,13 тенге, 1 евро — 554,08 тенге, 1 рубль — 6,13 тенге.
По итогам дневных торгов 10 апреля средневзвешенный курс доллара составил 473,13 тенге, снизившись на 5,65 тенге.