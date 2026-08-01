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    Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 1 августа

    Какие курсы покупки и продажи доллара, евро и рубля предлагают обменные пункты трех крупных городов Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    доллар теңге
    Фото: Kazinform

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на текущий момент сложились следующие средние курсы валют:

    В Алматы доллар США покупают по 473,6 теңге, продают — по 474,5 теңге. Евро покупают по 543 теңге, продают — по 547,5 теңге. Российский рубль торгуется в диапазоне 5,63–5,73 теңге.

    В Астане доллар покупают по 469 теңге, продают — по 476 теңге. Евро торгуется в диапазоне 537–547 теңге, российский рубль — 5,6–5,8 теңге.

    В Шымкенте доллар покупают по 473,5 теңге, продают — по 475,5 теңге. Евро можно обменять по курсу 542–546 теңге, российский рубль — 5,67–5,72 теңге.

    Напомним, по итогам предыдущей торговой сессии на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара сложился на уровне 473,59 теңге, что на 1 теңге ниже показателя предыдущих торгов. При этом официальный курс Национального банка на 31 июля был установлен на отметке 474,63 теңге.

    Рубль Казахстан Доллар Тенге Финансовый рынок РК Курс валют Евро
    Адиль Нуртазин
    Адиль Нуртазин
    Автор