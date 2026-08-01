Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 1 августа

Какие курсы покупки и продажи доллара, евро и рубля предлагают обменные пункты трех крупных городов Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на текущий момент сложились следующие средние курсы валют:

В Алматы доллар США покупают по 473,6 теңге, продают — по 474,5 теңге. Евро покупают по 543 теңге, продают — по 547,5 теңге. Российский рубль торгуется в диапазоне 5,63–5,73 теңге.

В Астане доллар покупают по 469 теңге, продают — по 476 теңге. Евро торгуется в диапазоне 537–547 теңге, российский рубль — 5,6–5,8 теңге.

В Шымкенте доллар покупают по 473,5 теңге, продают — по 475,5 теңге. Евро можно обменять по курсу 542–546 теңге, российский рубль — 5,67–5,72 теңге.

Напомним, по итогам предыдущей торговой сессии на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара сложился на уровне 473,59 теңге, что на 1 теңге ниже показателя предыдущих торгов. При этом официальный курс Национального банка на 31 июля был установлен на отметке 474,63 теңге.