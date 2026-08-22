Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 22 августа

Представлены актуальные курсы покупки и продажи доллара, евро и российского рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны средний курс доллара составляет 456,00 теңге при покупке и 463,00 теңге при продаже. Евро можно купить за 529,00 теңге, продать за 539,00 теңге. Курс российского рубля составляет 5,40 теңге при покупке и 5,70 теңге при продаже.

В Алматы средний курс доллара составляет 459,33 теңге при покупке и 462,06 теңге при продаже. Евро — 534,11 и 539,67 теңге соответственно. Российский рубль — 5,32 теңге при покупке и 5,46 теңге при продаже.

В Шымкенте доллар покупают в среднем за 459,13 теңге, продают за 461,27 теңге. Курс евро составляет 512,22 теңге при покупке и 538,67 теңге при продаже, российского рубля — 5,37 и 5,44 теңге соответственно.

Напомним, за минувшую неделю теңге заметно укрепился по отношению к доллару. Динамика евро была менее выраженной, тогда как российский рубль, напротив, подорожал.