Как изменился курс теңге к доллару, евро и рублю за неделю

За минувшую неделю теңге заметно укрепился по отношению к доллару, тогда как динамика евро была менее выраженной, а российский рубль, напротив, подорожал. Kazinform проследил, как менялись курсы основных валют с понедельника по пятницу.

Доллар завершил неделю снижением

Наиболее заметное движение в течение недели показал американский доллар. В понедельник, 17 августа, по итогам дневных торгов его средневзвешенный курс составлял 461,39 теңге. Уже во вторник он снизился до 460,13 теңге.

В среду тенденция ненадолго изменилась: доллар укрепился до 462,22 теңге, прибавив 1,88 теңге. Однако уже на следующий день американская валюта резко подешевела — до 458,23 теңге.

В пятницу снижение продолжилось: по итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 456,88 теңге.

Таким образом, с начала недели доллар подешевел на 4,51 теңге, или примерно на 1%. Несмотря на кратковременное укрепление в середине недели, к ее завершению позиции американской валюты заметно ослабли.

Изменения были заметны и в обменных пунктах. Если в начале недели в Астане доллар продавали по 466 теңге, то к пятнице — примерно по 463 теңге. В Алматы в начале недели курс продажи составлял в среднем 464,11 теңге, а к концу — 461,16 теңге.

Евро сохранил относительную стабильность

Европейская валюта в течение недели не продемонстрировала столь выраженной динамики. В Астане в начале недели евро покупали по 530 теңге и продавали по 540 теңге. К пятнице показатели составили около 528,95 и 538,95 теңге соответственно.

В Алматы динамика оказалась обратной: в начале недели евро торговался в диапазоне 532,21–537,33 теңге, а к пятнице — 533,18 –538,75 теңге. В Шымкенте существенных изменений также не произошло. Если в начале недели курс находился в пределах 534,26–538,50 теңге, то к пятнице — около 533–538 теңге.

В целом евро в течение недели сохранял относительно стабильные позиции, а изменения в обменных пунктах разных городов были разнонаправленными.

Рубль укрепился к теңге

Иная картина наблюдалась с российским рублем, который за неделю подорожал во всех трех крупнейших городах. В Астане в начале недели рубль покупали по 5,12 теңге и продавали по 5,42 теңге. К пятнице курс вырос до 5,40–5,70 теңге.

В Алматы диапазон изменился с 5,17–5,33 теңге до 5,31–5,45 теңге, а в Шымкенте — с 5,21–5,31 теңге до 5,37–5,44 теңге.

Главным итогом валютной недели стало укрепление теңге по отношению к доллару. Американская валюта завершила неделю ниже отметки 457 теңге на бирже. Евро сохранил относительно стабильные позиции, тогда как российский рубль, напротив, укрепился по отношению к национальной валюте.

О том, как менялись курсы валют на бирже с 10 по 14 августа, можно прочитать по ссылке.