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    08:50, 09 Июль 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 9 июля

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    курс валют, доллар евро
    Фото: Freepik

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    - доллар: покупка 519,68 тенге, продажа 521,36 тенге;

    - евро: покупка 607,95 тенге, продажа 612,04 тенге;

    - рубль торгуется в диапазоне 6,50- 6,61 тенге.

    В обменниках Астаны:

    - доллар покупают по 517,76 тенге, продают по 523,77 тенге;

    - евро: покупка 607,50 тенге, продажа 614,58 тенге;

    - рубль: покупка 6,45 тенге, продажа 6,60 тенге.

    В Шымкенте:

    - доллар покупают по 519,17 тенге, продают по 522,17 тенге;

    - евро: покупка 608,48 тенге, продажа 612,59 тенге;

    - рубль: покупка 6,51 тенге, продажа 6,57 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 519,58 тенге, 1 евро 609,36 тенге, 1 рубль 6,63 тенге.

    По итогам дневных торгов 8 июля средневзвешенный курс доллара составил 519,58 тенге, поднявшись на 0,08 тенге.

    Теги:
    Рубль Доллар Тенге Обменники Курс валют Экономика Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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