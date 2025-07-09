Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 9 июля
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 519,68 тенге, продажа 521,36 тенге;
- евро: покупка 607,95 тенге, продажа 612,04 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,50- 6,61 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 517,76 тенге, продают по 523,77 тенге;
- евро: покупка 607,50 тенге, продажа 614,58 тенге;
- рубль: покупка 6,45 тенге, продажа 6,60 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 519,17 тенге, продают по 522,17 тенге;
- евро: покупка 608,48 тенге, продажа 612,59 тенге;
- рубль: покупка 6,51 тенге, продажа 6,57 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 519,58 тенге, 1 евро 609,36 тенге, 1 рубль 6,63 тенге.
По итогам дневных торгов 8 июля средневзвешенный курс доллара составил 519,58 тенге, поднявшись на 0,08 тенге.