Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 8 мая
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
— доллар: покупка — 515,02 тенге, продажа — 517,17 тенге;
— евро: покупка — 584,10 тенге, продажа — 588,36 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 6,19 — 6,31 тенге.
В обменниках Астаны:
— доллар покупают по 512,70 тенге, продают по 518,66 тенге;
— евро: покупка — 581,64 тенге, продажа — 588,66 тенге;
— рубль: покупка — 6,19 тенге, продажа — 6,29 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 514,5 тенге, 1 евро — 582,67 тенге, 1 рубль — 6,35 тенге.
По итогам дневных торгов 6 мая средневзвешенный курс доллара составил 514,50 тенге, снизившись на 3,6 тенге.