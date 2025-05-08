РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:05, 08 Май 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 8 мая

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    доллар
    Фото: pexels.com

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    — доллар: покупка — 515,02 тенге, продажа — 517,17 тенге;
    — евро: покупка — 584,10 тенге, продажа — 588,36 тенге;
    — рубль торгуется в диапазоне 6,19 — 6,31 тенге.

    В обменниках Астаны:

    — доллар покупают по 512,70 тенге, продают по 518,66 тенге;
    — евро: покупка — 581,64 тенге, продажа — 588,66 тенге;
    — рубль: покупка — 6,19 тенге, продажа — 6,29 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 514,5 тенге, 1 евро — 582,67 тенге, 1 рубль — 6,35 тенге.

    По итогам дневных торгов 6 мая средневзвешенный курс доллара составил 514,50 тенге, снизившись на 3,6 тенге. 

    Теги:
    Рубль Валюта Доллар Тенге Обменники Курс валют Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают