Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 8 августа
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 538,98 тенге, продажа 541,21 тенге;
- евро: покупка 625,12 тенге, продажа 630,46 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,62 - 6,74 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 536,59 тенге, продают по 543,59 тенге;
- евро: покупка 621,62 тенге, продажа 631,65 тенге;
- рубль: покупка 6,66 тенге, продажа 6,77 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 537,78 тенге, продают по 540,78 тенге;
- евро: покупка 623,23 тенге, продажа 629,18 тенге;
- рубль: покупка 6,65 тенге, продажа 6,72 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 539,38 тенге, 1 евро 629,46 тенге, 1 рубль 6,76 тенге.
По итогам дневных торгов 7 августа средневзвешенный курс доллара составил 539,38 тенге, поднявшись на 2,68 тенге.