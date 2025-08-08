РУ
    08:15, 08 Август 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 8 августа

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    валюта
    Фото: pexels.com

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    - доллар: покупка 538,98 тенге, продажа 541,21 тенге;
    - евро: покупка 625,12 тенге, продажа 630,46 тенге;
    - рубль торгуется в диапазоне 6,62 - 6,74 тенге.

    В обменниках Астаны:

    - доллар покупают по 536,59 тенге, продают по 543,59 тенге;
    - евро: покупка 621,62 тенге, продажа 631,65 тенге;
    - рубль: покупка 6,66 тенге, продажа 6,77 тенге.

    В Шымкенте:

    - доллар покупают по 537,78 тенге, продают по 540,78 тенге;
    - евро: покупка 623,23 тенге, продажа 629,18 тенге;
    - рубль: покупка 6,65 тенге, продажа 6,72 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 539,38 тенге, 1 евро 629,46 тенге, 1 рубль 6,76 тенге.

    По итогам дневных торгов 7 августа средневзвешенный курс доллара составил 539,38 тенге, поднявшись на 2,68 тенге. 

