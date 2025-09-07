09:17, 07 Сентябрь 2025 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 7 сентября
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 538,48 тенге, продажа 540,63 тенге;
- евро: покупка 628,49 тенге, продажа 633,29 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,49 - 6,60 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 535,05 тенге, продают по 540,00 тенге;
- евро: покупка 623,97 тенге, продажа 633,93 тенге;
- рубль: покупка 6,55 тенге, продажа 6,65 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 536,60 тенге, продают по 539,65 тенге;
- евро: покупка 625,90 тенге, продажа 630,30 тенге;
- рубль: покупка 6,56 тенге, продажа 6,63 тенге.
Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 537,91 тенге, 1 евро 628,87 тенге, 1 рубль 6,6 тенге.
По итогам дневных торгов 5 сентября средневзвешенный курс доллара составил 537,91 тенге, снизившись на 2,11 тенге.