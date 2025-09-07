РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:17, 07 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 7 сентября

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    доллар
    Фото: pexels

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • доллар: покупка 538,48 тенге, продажа 540,63 тенге;
    • евро: покупка 628,49 тенге, продажа 633,29 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,49 - 6,60 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар покупают по 535,05 тенге, продают по 540,00 тенге;
    • евро: покупка 623,97 тенге, продажа 633,93 тенге;
    • рубль: покупка 6,55 тенге, продажа 6,65 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар покупают по 536,60 тенге, продают по 539,65 тенге;
    • евро: покупка 625,90 тенге, продажа 630,30 тенге;
    • рубль: покупка 6,56 тенге, продажа 6,63 тенге.

    Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 537,91 тенге, 1 евро 628,87 тенге, 1 рубль 6,6 тенге.

    По итогам дневных торгов 5 сентября средневзвешенный курс доллара составил 537,91 тенге, снизившись на 2,11 тенге. 

    Теги:
    Рубль Валюта Доллар Тенге Обменники Курс валют Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают