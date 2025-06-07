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    09:12, 07 Июнь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 7 июня

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    доллар
    Фото: pexels

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • доллар: покупка 510,20 тенге, продажа 512,29 тенге;
    • евро: покупка 582,5 тенге, продажа 586,59 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,35 - 6,46 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар покупают по 508,55 тенге, продают по 514,58 тенге;
    • евро: покупка 577,68 тенге, продажа 584,70 тенге;
    • рубль: покупка 6,32 тенге, продажа 6,47 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар покупают по 511,42 тенге, продают по 514,42 тенге;
    • евро: покупка 581,36 тенге, продажа 585,73 тенге;
    • рубль: покупка 6,35 тенге, продажа 6,42 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 510,19 тенге, 1 евро 582,79 тенге, 1 рубль 6,46 тенге.

    По итогам дневных торгов 5 июня средневзвешенный курс доллара составил 510,19 тенге, снизившись на 1,11 тенге. 

    Теги:
    Астана Алматы Курс валют
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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