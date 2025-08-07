08:31, 07 Август 2025 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 7 августа
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 537,69 тенге, продажа 539,90 тенге;
- евро: покупка 620,67 тенге, продажа 625,11 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,61 — 6,73 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 534,61 тенге, продают по 541,61 тенге;
- евро: покупка 617,34 тенге, продажа 627,36 тенге;
- рубль: покупка 6,61 тенге, продажа 6,72 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 536,63 тенге, продают по 539,76 тенге;
- евро: покупка 619,68 тенге, продажа 625,55 тенге;
- рубль: покупка 6,60 тенге, продажа 6,67 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 536,58 тенге, 1 евро 622,75 тенге, 1 рубль 6,71 тенге.
По итогам дневных торгов 6 августа средневзвешенный курс доллара составил 536,58 тенге, снизившись на 0,97 тенге.