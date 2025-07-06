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    09:16, 06 Июль 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 6 июля

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    валюта
    Фото: freepik

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • доллар: покупка 519,95 тенге, продажа 521,77 тенге;
    • евро: покупка 608,05 тенге, продажа 612,33 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,48- 6,59 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар покупают по 517,67 тенге, продают по 523,74 тенге;
    • евро: покупка 606,67 тенге, продажа 613,77 тенге;
    • рубль: покупка 6,45 тенге, продажа 6,60 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар покупают по 518,81 тенге, продают по 521,81 тенге;
    • евро: покупка 608,47 тенге, продажа 612,71 тенге;
    • рубль: покупка 6,48 тенге, продажа 6,54 тенге.

    Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 519,57 тенге, 1 евро 611,83 тенге, 1 рубль 6,6 тенге.

    По итогам дневных торгов 4 июля средневзвешенный курс доллара составил 519,57 тенге. 

    Теги:
    Валюта Шымкент Астана Алматы Курс валют Экономика
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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