09:16, 06 Июль 2025 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 6 июля
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 519,95 тенге, продажа 521,77 тенге;
- евро: покупка 608,05 тенге, продажа 612,33 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,48- 6,59 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 517,67 тенге, продают по 523,74 тенге;
- евро: покупка 606,67 тенге, продажа 613,77 тенге;
- рубль: покупка 6,45 тенге, продажа 6,60 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 518,81 тенге, продают по 521,81 тенге;
- евро: покупка 608,47 тенге, продажа 612,71 тенге;
- рубль: покупка 6,48 тенге, продажа 6,54 тенге.
Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 519,57 тенге, 1 евро 611,83 тенге, 1 рубль 6,6 тенге.
По итогам дневных торгов 4 июля средневзвешенный курс доллара составил 519,57 тенге.