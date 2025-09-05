РУ
    08:54, 05 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 5 сентября

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    валюта
    Фото: freepik.com

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    - доллар: покупка 539,79 тенге, продажа 541,66 тенге;
    - евро: покупка 626,96 тенге, продажа 631,06 тенге;
    - рубль торгуется в диапазоне 6,55 - 6,67 тенге.

    В обменниках Астаны:

    - доллар покупают по 537,97 тенге, продают по 543,00 тенге;
    - евро: покупка 624,98 тенге, продажа 634,92 тенге;
    - рубль: покупка 6,59 тенге, продажа 6,69 тенге.

    В Шымкенте:

    - доллар покупают по 539,22 тенге, продают по 542,22 тенге;
    - евро: покупка 625,91 тенге, продажа 630,43 тенге;
    - рубль: покупка 6,60 тенге, продажа 6,66 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 540,05 тенге, 1 евро 629,16 тенге, 1 рубль 6,65 тенге.

    По итогам дневных торгов 4 сентября средневзвешенный курс доллара составил 540,05 тенге, снизившись на 0,09 тенге. 

