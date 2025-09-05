Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 5 сентября
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 539,79 тенге, продажа 541,66 тенге;
- евро: покупка 626,96 тенге, продажа 631,06 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,55 - 6,67 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 537,97 тенге, продают по 543,00 тенге;
- евро: покупка 624,98 тенге, продажа 634,92 тенге;
- рубль: покупка 6,59 тенге, продажа 6,69 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 539,22 тенге, продают по 542,22 тенге;
- евро: покупка 625,91 тенге, продажа 630,43 тенге;
- рубль: покупка 6,60 тенге, продажа 6,66 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 540,05 тенге, 1 евро 629,16 тенге, 1 рубль 6,65 тенге.
По итогам дневных торгов 4 сентября средневзвешенный курс доллара составил 540,05 тенге, снизившись на 0,09 тенге.