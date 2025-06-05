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    09:00, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 5 июня

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    доллар, тенге
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • доллар: покупка 510,72 тенге, продажа 512,85 тенге;
    • евро: покупка 581,10 тенге, продажа 585,44 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,37 - 6,50 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар покупают по 508,58 тенге, продают по 514,59 тенге;
    • евро: покупка 568,75 тенге, продажа 584,70 тенге;
    • рубль: покупка 6,35 тенге, продажа 6,50 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар покупают по 510,75 тенге, продают по 513,75 тенге;
    • евро: покупка 580,72 тенге, продажа 585,33 тенге;
    • рубль: покупка 6,34 тенге, продажа 6,41 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 511,67 тенге, 1 евро 582,38 тенге, 1 рубль 6,53 тенге.

    По итогам дневных торгов 4 июня средневзвешенный курс доллара составил 511,67 тенге, снизившись на 0,47 тенге. 

    Теги:
    Астана Алматы Курс валют
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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