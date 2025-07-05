09:13, 05 Июль 2025 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 5 июля
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 519,80 тенге, продажа 521,67 тенге;
- евро: покупка 607,93 тенге, продажа 612,28 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,50 - 6,61 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 517,65 тенге, продают по 523,70 тенге;
- евро: покупка 606,61 тенге, продажа 613,67 тенге;
- рубль: покупка 6,45 тенге, продажа 6,60 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 519,38 тенге, продают по 522,38 тенге;
- евро: покупка 608,52 тенге, продажа 612,78 тенге;
- рубль: покупка 6,47 тенге, продажа 6,54 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: доллар стоит 519,57 тенге, евро - 611,83 тенге, рубль - 6,6 тенге.
По итогам дневных торгов 4 июля средневзвешенный курс доллара составил 519,57 тенге.