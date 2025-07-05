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    09:13, 05 Июль 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 5 июля

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    курс валют
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • доллар: покупка 519,80 тенге, продажа 521,67 тенге;
    • евро: покупка 607,93 тенге, продажа 612,28 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,50 - 6,61 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар покупают по 517,65 тенге, продают по 523,70 тенге;
    • евро: покупка 606,61 тенге, продажа 613,67 тенге;
    • рубль: покупка 6,45 тенге, продажа 6,60 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар покупают по 519,38 тенге, продают по 522,38 тенге;
    • евро: покупка 608,52 тенге, продажа 612,78 тенге;
    • рубль: покупка 6,47 тенге, продажа 6,54 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: доллар стоит 519,57 тенге, евро - 611,83 тенге, рубль - 6,6 тенге.

    По итогам дневных торгов 4 июля средневзвешенный курс доллара составил 519,57 тенге. 

    Теги:
    Валюта Регионы Казахстана Регионы Шымкент Астана Алматы Курс валют Экономика
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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