08:55, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 4 ноября
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 526,39 тенге, продажа 528,76 тенге;
- евро: покупка 607,34 тенге, продажа 612,09 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,44 — 6,56 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 525,30 тенге, продают по 531,22 тенге;
- евро: покупка 606,40 тенге, продажа 613,49 тенге;
- рубль: покупка 6,38 тенге, продажа 6,53 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 527,38 тенге, продают по 529,69 тенге;
- евро: покупка 606,60 тенге, продажа 615,84 тенге;
- рубль: покупка 6,42 тенге, продажа 6,50 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 528,31 тенге, 1 евро 608,35 тенге, 1 рубль 6,55 тенге.
По итогам дневных торгов 3 ноября средневзвешенный курс доллара составил 528,31 тенге, поднявшись на 1,65 тенге.