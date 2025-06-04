08:50, 04 Июнь 2025 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 4 июня
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 512,15 тенге, продажа 514,15 тенге;
- евро: покупка 583,12 тенге, продажа 587,31 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,33 — 6,45 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 509,50 тенге, продают по 515,55 тенге;
- евро: покупка 578,47 тенге, продажа 585,53 тенге;
- рубль: покупка 6,30 тенге, продажа 6,45 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 511,92 тенге, продают по 514,92 тенге;
- евро: покупка 581,09 тенге, продажа 585,83 тенге;
- рубль: покупка 6,35 тенге, продажа 6,41 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 512,1 тенге, 1 евро 583,64 тенге, 1 рубль 6,5 тенге.
По итогам дневных торгов 3 июня средневзвешенный курс доллара составил 512,10 тенге, поднявшись на 0,71 тенге.