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    08:50, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 4 июня

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    курс валют
    Фото: Kazinform

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • доллар: покупка 512,15 тенге, продажа 514,15 тенге;
    • евро: покупка 583,12 тенге, продажа 587,31 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,33 — 6,45 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар покупают по 509,50 тенге, продают по 515,55 тенге;
    • евро: покупка 578,47 тенге, продажа 585,53 тенге;
    • рубль: покупка 6,30 тенге, продажа 6,45 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар покупают по 511,92 тенге, продают по 514,92 тенге;
    • евро: покупка 581,09 тенге, продажа 585,83 тенге;
    • рубль: покупка 6,35 тенге, продажа 6,41 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 512,1 тенге, 1 евро 583,64 тенге, 1 рубль 6,5 тенге.

    По итогам дневных торгов 3 июня средневзвешенный курс доллара составил 512,10 тенге, поднявшись на 0,71 тенге. 

    Теги:
    Рубль Доллар Тенге Обменники Курс валют Экономика Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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