09:00, 04 Июль 2025 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 4 июля
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 519,52 тенге, продажа 521,33 тенге;
- евро: покупка 608,60 тенге, продажа 613,02 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,48 - 6,59 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 517,64 тенге, продают по 523,68 тенге;
- евро: покупка 606,48 тенге, продажа 613,55 тенге;
- рубль: покупка 6,47 тенге, продажа 6,62 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 518,46 тенге, продают по 521,46 тенге;
- евро: покупка 608,39 тенге, продажа 612,83 тенге;
- рубль: покупка 6,50 тенге, продажа 6,56 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: доллар стоит 519,57 тенге, евро - 612,78 тенге, рубль - 6,61 тенге.
По итогам дневных торгов 3 июля средневзвешенный курс доллара составил 519,57 тенге, поднявшись на 1,09 тенге.