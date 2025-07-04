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    09:00, 04 Июль 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 4 июля

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Доллар, валюта
    Фото: freepik.com

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • доллар: покупка 519,52 тенге, продажа 521,33 тенге;
    • евро: покупка 608,60 тенге, продажа 613,02 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,48 - 6,59 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар покупают по 517,64 тенге, продают по 523,68 тенге;
    • евро: покупка 606,48 тенге, продажа 613,55 тенге;
    • рубль: покупка 6,47 тенге, продажа 6,62 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар покупают по 518,46 тенге, продают по 521,46 тенге;
    • евро: покупка 608,39 тенге, продажа 612,83 тенге;
    • рубль: покупка 6,50 тенге, продажа 6,56 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: доллар стоит 519,57 тенге, евро - 612,78 тенге, рубль - 6,61 тенге.

    По итогам дневных торгов 3 июля средневзвешенный курс доллара составил 519,57 тенге, поднявшись на 1,09 тенге. 

    Теги:
    Валюта Регионы Казахстана Регионы Шымкент Астана Алматы Курс валют Экономика
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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