Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 31 октября
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
— доллар: покупка 530,97 тенге, продажа 533,09 тенге;
— евро: покупка 614,16 тенге, продажа 618,68 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 6,50 — 6,63 тенге.
В обменниках Астаны:
— доллар покупают по 529,53 тенге, продают по 535,52 тенге;
— евро: покупка 612,70 тенге, продажа 619,70 тенге;
— рубль: покупка 6,50 тенге, продажа 6,65 тенге.
В Шымкенте:
— доллар покупают по 531,60 тенге, продают по 533,65 тенге;
— евро: покупка 614,76 тенге, продажа 622,56 тенге;
— рубль: покупка 6,52 тенге, продажа 6,61 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 530,07 тенге, 1 евро 615,02 тенге, 1 рубль 6,58 тенге.
По итогам дневных торгов 30 октября средневзвешенный курс доллара составил 530,07 тенге, поднявшись на 0,11 тенге.