РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:00, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 31 октября

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    курс валют
    Фото: freepik.com

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    — доллар: покупка 530,97 тенге, продажа 533,09 тенге;
    — евро: покупка 614,16 тенге, продажа 618,68 тенге;
    — рубль торгуется в диапазоне 6,50 — 6,63 тенге.

    В обменниках Астаны:

    — доллар покупают по 529,53 тенге, продают по 535,52 тенге;
    — евро: покупка 612,70 тенге, продажа 619,70 тенге;
    — рубль: покупка 6,50 тенге, продажа 6,65 тенге.

    В Шымкенте:

    — доллар покупают по 531,60 тенге, продают по 533,65 тенге;
    — евро: покупка 614,76 тенге, продажа 622,56 тенге;
    — рубль: покупка 6,52 тенге, продажа 6,61 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 530,07 тенге, 1 евро 615,02 тенге, 1 рубль 6,58 тенге.

    По итогам дневных торгов 30 октября средневзвешенный курс доллара составил 530,07 тенге, поднявшись на 0,11 тенге. 

    Теги:
    Доллар Тенге Курс валют Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают