08:45, 31 Декабрь 2025 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 31 декабря
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар покупают по 506,95 тенге, продают по 511,95 тенге;
- евро: покупка 589,78 тенге, продажа 597,68 тенге;
- рубль: покупка 6,24 тенге, продажа 6,43 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар: покупка 495,62 тенге, продажа 509,97 тенге;
- евро: покупка 590,03 тенге, продажа 600,03 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,32 — 6,52 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 507,81 тенге, продают по 510,14 тенге;
- евро: покупка 590,95 тенге, продажа 603,70 тенге;
- рубль: покупка 6,29 тенге, продажа 6,40 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 502,57 тенге, 1 евро — 591,68 тенге, 1 рубль — 6,42 тенге.
По итогам дневных торгов 30 декабря средневзвешенный курс доллара составил 502,57 тенге, снизившись на 1,58 тенге.