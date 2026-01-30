Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 30 января
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 501,72 тенге, продажа 504,04 тенге;
- евро: покупка 599,17 тенге, продажа 603,75 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,50 - 6,62 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 501,93 тенге, продают по 508,90 тенге;
- евро: покупка 597,00 тенге, продажа 607,00 тенге;
- рубль: покупка 6,40 тенге, продажа 6,70 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 502,62 тенге, продают по 504,76 тенге;
- евро: покупка 597,28 тенге, продажа 604,00 тенге;
- рубль: покупка 6,55 тенге, продажа 6,62 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 503,17 тенге, 1 евро 600,89 тенге, 1 рубль 6,63 тенге.
По итогам дневных торгов 29 января средневзвешенный курс доллара составил 503,17 тенге, снизившись на 0,77 тенге.