Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 30 октября
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
— доллар: покупка 530,81 тенге, продажа 533,90 тенге;
— евро: покупка 613,50 тенге, продажа 619,30 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 6,53 — 6,65 тенге.
В обменниках Астаны:
— доллар покупают по 528,44 тенге, продают по 534,44 тенге;
— евро: покупка 609,85 тенге, продажа 617,88 тенге;
— рубль: покупка 6,50 тенге, продажа 6,65 тенге.
В Шымкенте:
— доллар покупают по 529,48 тенге, продают по 532,63 тенге;
— евро: покупка 614,48 тенге, продажа 623,36 тенге;
— рубль: покупка 6,57 тенге, продажа 6,65 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 530,15 тенге, 1 евро — 617,47 тенге, 1 рубль — 6,64 тенге.
По итогам дневных торгов 29 октября средневзвешенный курс доллара составил 530,15 тенге, снизившись на 5,21 тенге.