    08:53, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 30 октября

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    доллар, тенге
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    — доллар: покупка 530,81 тенге, продажа 533,90 тенге;
    — евро: покупка 613,50 тенге, продажа 619,30 тенге;
    — рубль торгуется в диапазоне 6,53 — 6,65 тенге.

    В обменниках Астаны:

    — доллар покупают по 528,44 тенге, продают по 534,44 тенге;
    — евро: покупка 609,85 тенге, продажа 617,88 тенге;
    — рубль: покупка 6,50 тенге, продажа 6,65 тенге.

    В Шымкенте:

    — доллар покупают по 529,48 тенге, продают по 532,63 тенге;
    — евро: покупка 614,48 тенге, продажа 623,36 тенге;
    — рубль: покупка 6,57 тенге, продажа 6,65 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 530,15 тенге, 1 евро — 617,47 тенге, 1 рубль — 6,64 тенге.

    По итогам дневных торгов 29 октября средневзвешенный курс доллара составил 530,15 тенге, снизившись на 5,21 тенге. 

    Нацбанк Казахстана Доллар Тенге Курс валют Евро
