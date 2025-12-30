РУ
    08:40, 30 Декабрь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 30 декабря

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    курс валют, тенге
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • доллар покупают по 505,35 тенге, продают по 509,18 тенге;
    • евро: покупка 590,74 тенге, продажа 597,45 тенге;
    • рубль: покупка 6,33 тенге, продажа 6,47 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар: покупка 503 тенге, продажа 510 тенге;
    • евро: покупка 591 тенге, продажа 601 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,32 — 6,52 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар покупают по 506,64 тенге, продают по 509,44 тенге;
    • евро: покупка 592,58 тенге, продажа 603,74 тенге;
    • рубль: покупка 6,37 тенге, продажа 6,415 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 504,76 тенге, 1 евро — 593,8 тенге, 1 рубль — 6,5 тенге.

    По итогам дневных торгов 29 декабря средневзвешенный курс доллара составил 504,76 тенге, поднявшись на 0,52 тенге.

    Камшат Абдирайым
