08:30, 30 Август 2025 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 30 августа
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 537,68 тенге, продажа 539,52 тенге;
- евро: покупка 625,64 тенге, продажа 629,76 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,58 — 6,70 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 536,01 тенге, продают по 540,85 тенге;
- евро: покупка 622,01 тенге, продажа 631,93 тенге;
- рубль: покупка 6,63 тенге, продажа 6,73 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 537,43 тенге, продают по 540,48 тенге;
- евро: покупка 623,95 тенге, продажа 629,00 тенге;
- рубль: покупка 6,61 тенге, продажа 6,67 тенге.
Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 538,54 тенге, 1 евро 628,31 тенге, 1 рубль 6,7 тенге.
По итогам дневных торгов 29 августа средневзвешенный курс доллара составил 538,54 тенге, поднявшись на 0,77 тенге.