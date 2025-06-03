08:52, 03 Июнь 2025 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 3 июня
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 510,99 тенге, продажа 512,99 тенге;
- евро: покупка 581,52 тенге, продажа 585,79 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,27 — 6,40 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 508,40 тенге, продают по 514,40 тенге;
- евро: покупка 578,32 тенге, продажа 585,37 тенге;
- рубль: покупка 6,30 тенге, продажа 6,45 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 511,13 тенге, продают по 514,13 тенге;
- евро: покупка 579,30 тенге, продажа 584,35 тенге;
- рубль: покупка 6,33 тенге, продажа 6,40 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 511,37 тенге, 1 евро 583,73 тенге, 1 рубль 6,46 тенге.
По итогам дневных торгов 2 июня средневзвешенный курс доллара составил 511,37 тенге, поднявшись на 0,55 тенге.