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    08:52, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 3 июня

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    деньги, тенге, ақша
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • доллар: покупка 510,99 тенге, продажа 512,99 тенге;
    • евро: покупка 581,52 тенге, продажа 585,79 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,27 — 6,40 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар покупают по 508,40 тенге, продают по 514,40 тенге;
    • евро: покупка 578,32 тенге, продажа 585,37 тенге;
    • рубль: покупка 6,30 тенге, продажа 6,45 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар покупают по 511,13 тенге, продают по 514,13 тенге;
    • евро: покупка 579,30 тенге, продажа 584,35 тенге;
    • рубль: покупка 6,33 тенге, продажа 6,40 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 511,37 тенге, 1 евро 583,73 тенге, 1 рубль 6,46 тенге.

    По итогам дневных торгов 2 июня средневзвешенный курс доллара составил 511,37 тенге, поднявшись на 0,55 тенге. 

    Теги:
    Рубль Доллар Тенге Обменники Курс валют Экономика Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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