09:07, 03 Июль 2025 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 3 июля
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 519,07 тенге, продажа 520,81 тенге;
- евро: покупка 606,67 тенге, продажа 611,04 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,52 - 6,63 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 517,46 тенге, продают по 523,49 тенге;
- евро: покупка 604,52 тенге, продажа 611,54 тенге;
- рубль: покупка 6,50 тенге, продажа 6,65 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 518,83 тенге, продают по 521,83 тенге;
- евро: покупка 608,02 тенге, продажа 612,63 тенге;
- рубль: покупка 6,51 тенге, продажа 6,57 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 518,37 тенге, 1 евро 609,97 тенге, 1 рубль 6,6 тенге.
По итогам дневных торгов 2 июля средневзвешенный курс доллара составил 518,37 тенге, снизившись на 0,84 тенге.