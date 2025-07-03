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    09:07, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 3 июля

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    доллар еуро
    Фото: pexels.com

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • доллар: покупка 519,07 тенге, продажа 520,81 тенге;
    • евро: покупка 606,67 тенге, продажа 611,04 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,52 - 6,63 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар покупают по 517,46 тенге, продают по 523,49 тенге;
    • евро: покупка 604,52 тенге, продажа 611,54 тенге;
    • рубль: покупка 6,50 тенге, продажа 6,65 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар покупают по 518,83 тенге, продают по 521,83 тенге;
    • евро: покупка 608,02 тенге, продажа 612,63 тенге;
    • рубль: покупка 6,51 тенге, продажа 6,57 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 518,37 тенге, 1 евро 609,97 тенге, 1 рубль 6,6 тенге.

    По итогам дневных торгов 2 июля средневзвешенный курс доллара составил 518,37 тенге, снизившись на 0,84 тенге. 

    Теги:
    Валюта Доллар Тенге Обменники Курс валют
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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