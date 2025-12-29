08:43, 29 Декабрь 2025 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 29 декабря
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар покупают по 508,83 тенге, продают по 512,70 тенге;
- евро: покупка 593,94 тенге, продажа 600,63 тенге;
- рубль: покупка 6,39 тенге, продажа 6,52 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар: покупка 506,02 тенге, продажа 513 тенге;
- евро: покупка 592,05 тенге, продажа 602 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,40 — 6,55 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 509,12 тенге, продают по 511,57 тенге;
- евро: покупка 594,37 тенге, продажа 601,05 тенге;
- рубль: покупка 6,41 тенге, продажа 6,48 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 504,6 тенге, 1 евро — 594,27 тенге, 1 рубль — 6,48 тенге.
По итогам дневных торгов 26 декабря средневзвешенный курс доллара составил 504,60 тенге, снизившись на 7,44 тенге.