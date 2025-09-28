РУ
    08:45, 28 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 28 сентября

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    - доллар: покупка 543,90 тенге, продажа 545,99 тенге;
    - евро: покупка 635,13 тенге, продажа 639,07 тенге;
    - рубль торгуется в диапазоне 6,41 - 6,53 тенге.

    В обменниках Астаны:

    - доллар покупают по 542,50 тенге, продают по 547,40 тенге;
    - евро: покупка 633,59 тенге, продажа 641,40 тенге;
    - рубль: покупка 6,44 тенге, продажа 6,59 тенге.

    В Шымкенте:

    - доллар покупают по 543,66 тенге, продают по 546,66 тенге;
    - евро: покупка 635,09 тенге, продажа 640,41 тенге;
    - рубль: покупка 6,45 тенге, продажа 6,51 тенге.

    Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 544,26 тенге, 1 евро 634,72 тенге, 1 рубль 6,52 тенге.

    По итогам вечерних торгов 26 сентября средневзвешенный курс доллара составил 544,26 тенге, поднявшись на 2,45 тенге. 

