Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 28 сентября
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 543,90 тенге, продажа 545,99 тенге;
- евро: покупка 635,13 тенге, продажа 639,07 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,41 - 6,53 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 542,50 тенге, продают по 547,40 тенге;
- евро: покупка 633,59 тенге, продажа 641,40 тенге;
- рубль: покупка 6,44 тенге, продажа 6,59 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 543,66 тенге, продают по 546,66 тенге;
- евро: покупка 635,09 тенге, продажа 640,41 тенге;
- рубль: покупка 6,45 тенге, продажа 6,51 тенге.
Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 544,26 тенге, 1 евро 634,72 тенге, 1 рубль 6,52 тенге.
По итогам вечерних торгов 26 сентября средневзвешенный курс доллара составил 544,26 тенге, поднявшись на 2,45 тенге.