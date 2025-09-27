РУ
    08:29, 27 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 27 сентября

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Коллаж: Kazinform / Freepik

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    - доллар: покупка 544,34 тенге, продажа 546,47 тенге;
    - евро: покупка 634,90 тенге, продажа 638,97 тенге;
    - рубль торгуется в диапазоне 6,42 - 6,54 тенге.

    В обменниках Астаны:

    - доллар покупают по 542,59 тенге, продают по 547,51 тенге;
    - евро: покупка 633,60 тенге, продажа 641,44 тенге;
    - рубль: покупка 6,44 тенге, продажа 6,58 тенге.

    В Шымкенте:

    - доллар покупают по 544,02 тенге, продают по 547,06 тенге;
    - евро: покупка 634,75 тенге, продажа 639,85 тенге;
    - рубль: покупка 6,43 тенге, продажа 6,49 тенге.

    Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 544,26 тенге, 1 евро 634,72 тенге, 1 рубль 6,52 тенге.

    По итогам вечерних торгов 26 сентября средневзвешенный курс доллара составил 544,26 тенге, поднявшись на 2,45 тенге. 

