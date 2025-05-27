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    08:33, 27 Май 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 27 мая

    В обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    доллар
    Фото: pexels.com

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • доллар: покупка 510,48 тенге, продажа 512,45 тенге;
    • евро: покупка 580,66 тенге, продажа 585,20 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,29 — 6,41 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар покупают по 508,66 тенге, продают по 514,67 тенге;
    • евро: покупка — 579,42 тенге, продажа — 586,58 тенге;
    • рубль: покупка — 6,31 тенге, продажа — 6,47 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар покупают по 510,63 тенге, продают по 513,63 тенге;
    • евро: покупка — 579,73 тенге, продажа — 584,32 тенге;
    • рубль: покупка — 6,28 тенге, продажа — 6,35 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 511,04 тенге, 1 евро — 581,72 тенге, 1 рубль — 6,41 тенге.

    По итогам дневных торгов 26 мая средневзвешенный курс доллара составил 511,04 тенге, поднявшись на 0,14 тенге.

    Теги:
    Доллар Тенге Шымкент Астана Алматы Курс валют
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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