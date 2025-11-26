РУ
    08:50, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 26 ноября

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    валюта
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • доллар: покупка 518,75 тенге, продажа 520,61 тенге;
    • евро: покупка 597,77 тенге, продажа 602,29 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,48- 6,59 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар покупают по 517,53 тенге, продают по 522,46 тенге;
    • евро: покупка 596,50 тенге, продажа 603,54 тенге;
    • рубль: покупка 6,50 тенге, продажа 6,60 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар покупают по 518,54 тенге, продают по 520,61 тенге;
    • евро: покупка 597,19 тенге, продажа 602,69 тенге;
    • рубль: покупка 6,48 тенге, продажа 6,56 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 518,4 тенге, 1 евро 598,13 тенге, 1 рубль 6,55 тенге.

    По итогам дневных торгов 25 ноября средневзвешенный курс доллара составил 518,40 тенге, снизившись на 1,52 тенге. 

    Валюта Обменники Курс валют
