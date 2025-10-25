09:17, 25 Октябрь 2025 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 25 октября
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 538,87 тенге, продажа 540,75 тенге;
- евро: покупка 623,77 тенге, продажа 627,57 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,55 — 6,67 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 536,57 тенге, продают по 542,53 тенге;
- евро: покупка 621,48 тенге, продажа 629,49 тенге;
- рубль: покупка 6,55 тенге, продажа 6,70 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 538,71 тенге, продают по 540,75 тенге;
- евро: покупка 623,48 тенге, продажа 627,80 тенге;
- рубль: покупка 6,54 тенге, продажа 6,62 тенге.
Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 538,13 тенге, 1 евро 624,88 тенге, 1 рубль 6,64 тенге.
По итогам дневных торгов 24 октября средневзвешенный курс доллара составил 538,13 тенге, поднявшись на 0,01 тенге.