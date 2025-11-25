08:45, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 25 ноября
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 519,85 тенге, продажа 521,83 тенге;
- евро: покупка 599,04 тенге, продажа 603,42 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,48- 6,60 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 518,51 тенге, продают по 523,49 тенге;
- евро: покупка 597,66 тенге, продажа 604,66 тенге;
- рубль: покупка 6,47 тенге, продажа 6,57 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 519,56 тенге, продают по 521,59 тенге;
- евро: покупка 598,37 тенге, продажа 603,38 тенге;
- рубль: покупка 6,49 тенге, продажа 6,56 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 519,98 тенге, 1 евро 600,06 тенге, 1 рубль 6,6 тенге.
По итогам дневных торгов 24 ноября средневзвешенный курс доллара составил 519,98 тенге, поднявшись на 1,05 тенге.