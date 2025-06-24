09:00, 24 Июнь 2025 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 24 июня
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 521,17 тенге, продажа 523,26 тенге;
- евро: покупка 600,04 тенге, продажа 605,41 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,54 - 6,66 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 519,50 тенге, продают по 525,50 тенге;
- евро: покупка 597,44 тенге, продажа 604,53 тенге;
- рубль: покупка 6,57 тенге, продажа 6,72 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 520,71 тенге, продают по 523,71 тенге;
- евро: покупка 597,87 тенге, продажа 603,09 тенге;
- рубль: покупка 6,54 тенге, продажа 6,61 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 523,46 тенге, 1 евро 600,04 тенге, 1 рубль 6,69 тенге.
По итогам дневных торгов 23 июня средневзвешенный курс доллара составил 523,46 тенге, поднявшись на 1,54 тенге.