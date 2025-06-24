РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:00, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 24 июня

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    доллар
    Фото: freepik.com

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • доллар: покупка 521,17 тенге, продажа 523,26 тенге;
    • евро: покупка 600,04 тенге, продажа 605,41 тенге;
    • ⁠рубль торгуется в диапазоне 6,54 - 6,66 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар покупают по 519,50 тенге, продают по 525,50 тенге;
    • евро: покупка 597,44 тенге, продажа 604,53 тенге;
    • ⁠рубль: покупка 6,57 тенге, продажа 6,72 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар покупают по 520,71 тенге, продают по 523,71 тенге;
    • евро: покупка 597,87 тенге, продажа 603,09 тенге;
    • ⁠рубль: покупка 6,54 тенге, продажа 6,61 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 523,46 тенге, 1 евро 600,04 тенге, 1 рубль 6,69 тенге.

    По итогам дневных торгов 23 июня средневзвешенный курс доллара составил 523,46 тенге, поднявшись на 1,54 тенге. 

    Теги:
    Доллар Курс валют
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают