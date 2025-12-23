08:46, 23 Декабрь 2025 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 23 декабря
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 515,61 тенге, продажа 517,59 тенге;
- евро: покупка 601,86 тенге, продажа 606,24 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,40 — 6,53 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 513,34 тенге, продают по 520,34 тенге;
- евро: покупка 600,40 тенге, продажа 610,39 тенге;
- рубль: покупка 6,43 тенге, продажа 6,58 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 515,33 тенге, продают по 517,38 тенге;
- евро: покупка 602,04 тенге, продажа 607,17 тенге;
- рубль: покупка 6,43 тенге, продажа 6,50 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 515,02 тенге, 1 евро — 604,22 тенге, 1 рубль — 6,5 тенге.
По итогам дневных торгов 22 декабря средневзвешенный курс доллара составил 515,02 тенге, снизившись на 2,55 тенге.