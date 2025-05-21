Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 21 мая
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 512,13 тенге, продажа 514,07 тенге;
- евро: покупка 574,13 тенге, продажа 578,29 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,22- 6,35 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 509,70 тенге, продают по 515,75 тенге;
- евро: покупка 571,38 тенге, продажа 578,56 тенге;
- рубль: покупка 6,22 тенге, продажа 6,37 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 511,59 тенге, 1 евро 575,28 тенге, 1 рубль 6,33 тенге.
По итогам дневных торгов 20 мая средневзвешенный курс доллара составил 511,59 тенге, поднявшись на 0,82 тенге.