РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:49, 21 Май 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 21 мая

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    валюта
    Фото: pexels.com

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    - доллар: покупка 512,13 тенге, продажа 514,07 тенге;
    - евро: покупка 574,13 тенге, продажа 578,29 тенге;
    - рубль торгуется в диапазоне 6,22- 6,35 тенге.

    В обменниках Астаны:

    - доллар покупают по 509,70 тенге, продают по 515,75 тенге;
    - евро: покупка 571,38 тенге, продажа 578,56 тенге;
    - рубль: покупка 6,22 тенге, продажа 6,37 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 511,59 тенге, 1 евро 575,28 тенге, 1 рубль 6,33 тенге.

    По итогам дневных торгов 20 мая средневзвешенный курс доллара составил 511,59 тенге, поднявшись на 0,82 тенге. 

    Теги:
    Доллар Тенге Курс валют Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают