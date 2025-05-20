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    16:06, 20 Май 2025 | GMT +5

    Доллар продолжает укрепляться к тенге

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    д
    Фото: freepik

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 511,59 тенге, поднявшись на 0,82 тенге. Официальный курс Национального банка на 20 мая установлен на уровне 510,78 тенге.

    Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 511,97 тенге, а продают по 513,89 тенге. Евро можно приобрести и продать в диапазоне 574,41 – 578,58 тенге, в то время как рубли торгуются в пределах 6,24 – 6,36 тенге.

    В обменниках Астаны американскую валюту покупают по 509,64 тенге, а продают по 515,69 тенге. Евро в столице можно приобрести по 571,41 тенге, а продать по 578,59 тенге. Курс рубля в обменниках колеблется в диапазоне 6,15 – 6,37 тенге.

    По итогам дневных торгов 19 мая средневзвешенный курс доллара составил 510,78 тенге, поднявшись на 1,21 тенге.

    Теги:
    Рубль Доллар Тенге Обменники Курс валют Экономика Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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