    09:22, 20 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 20 сентября

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    доллар, тенге
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • доллар: покупка - 541,77 тенге, продажа - 543,72 тенге;
    • евро: покупка - 635,24 тенге, продажа - 640,31 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,41 - 6,53 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар покупают по 539,77 тенге, продают по 544,69 тенге;
    • евро: покупка - 634,90 тенге, продажа - 642,72 тенге;
    • рубль: покупка - 6,41 тенге, продажа - 6,60 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар покупают по 540,81 тенге, продают по 543,88 тенге;
    • евро: покупка - 636,15 тенге, продажа - 641,19 тенге;
    • рубль: покупка - 6,44 тенге, продажа - 6,51 тенге.

    Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 541,19 тенге, 1 евро 636,44 тенге, 1 рубль 6,49 тенге.

    По итогам дневных торгов 19 сентября средневзвешенный курс доллара составил 541,19 тенге, снизившись на 0,09 тенге.

    Еламан Турысбеков
    Автор
