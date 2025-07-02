09:01, 02 Июль 2025 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 2 июля
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 518,72 тенге, продажа 520,55 тенге;
- евро: покупка 607,43 тенге, продажа 611,74 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,52 - 6,63 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 516,65 тенге, продают по 522,66 тенге;
- евро: покупка 604,62 тенге, продажа 611,63 тенге;
- рубль: покупка 6,50 тенге, продажа 6,65 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 517,92 тенге, продают по 520,92 тенге;
- евро: покупка 608,74 тенге, продажа 613,28 тенге;
- рубль: покупка 6,52 тенге, продажа 6,58 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 519,29 тенге, 1 евро - 613,28 тенге, 1 рубль - 6,62 тенге.
По итогам дневных торгов 1 июля средневзвешенный курс доллара составил 519,29 тенге, снизившись на 0,44 тенге.